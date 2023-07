« Tenir la mer » – Ateliers de théâtre autour du spectacle Centre socioculturel Courteline Tours, 7 août 2023, Tours.

« Tenir la mer » – Ateliers de théâtre autour du spectacle 7 août – 7 septembre Centre socioculturel Courteline Inscription auprès du centre socioculturel Courteline

Le spectacle s’accompagnera d’actions culturelles visant à mettre en curiosité l’événement de la représentation. Autrement dit, des impromptus précéderont le spectacle et permettront de mettre en contexte les différentes étapes de la création. Il s’agit d’un plongeon préalable au coeur de la quête du miracle et de la traversée qui nous attend. Ces actions justifieront la possible présence du [Rafiot] à sa place choisie en amont de la représentation.

La comédienne et metteuse en scène Cécile Feuillet pourra proposer des ateliers tels que :

– Quart d’heure

De petits groupes seront invités à se placer à bord du [Rafiot]. Dans la cabine, un artiste en permanence nous partagera une lecture d’un texte qui aura été à l’origine d’éléments du spectacle. Ils pourront être mis en musique et / ou lumière par l’artiste, selon sa conception. Ces lectures n’excèderont pas 15mins.

– Allegro-rafiot

Un concert pourra être proposé avec pour décor le [Rafiot]. Les musicien•ne•s pourront être invités par les artistes ou par la structure d’accueil, afin de promouvoir des artistes locaux.

– Offrandes !

Avec le concours d’un artiste de la compagnie (notamment les scénographes), il sera proposé à un groupe (scolaire ou non) de participer à un atelier de confection d’objets qui serviront à être offerts au [Rafiot]. Ces objets confectionnés feront office de souvenir et/ou pourront être offerts lors d’un moment spécifique de la représentation de Tenir la Mer.

Ou autres joyeustés imaginées sur le moment avec le public présent !

Centre socioculturel Courteline 48 Rue Georges Courteline 37000 Tours

