Exposition « Fais pas genre… » Centre socioculturel Boissière Nantes, mardi 16 janvier 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-11 –

Gratuit : oui Tout public

Du 4 au 29 Janvier, l’Accoord et Resonantes vous invitent à découvrir l’exposition « Fais pas genre… » dans le hall du Centre socioculturel Accoord Pilotière. La première exposition ludique et interactive qui a pour but de sensibiliser aux violences faites aux filles et aux femmes en direction des 15-24 ans et des jeunes adultes. Ce mercredi 17 janvier, l’association Résonantes sera présente pour animer l’exposition au public : – 16h : spécial jeunesse- 17h : tous publics Entrée libre, à partir de 14 ans

Centre socioculturel Boissière Nantes Nord Nantes 44300

02 40 76 96 85 http://www.accoord.fr/les-centres/nord/boissiere boissiere@accoord.fr