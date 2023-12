Nord de rire Centre socioculturel Boissière Nantes, 13 décembre 2023 10:00, Nantes.

2023-12-15

Horaire : 18:00 19:00

Gratuit : oui Prix libre mais conscient

Du 13 au 15 décembre, venez profiter de la première édition du Festival Nord De Rire, programmé par le Centre socioculturel Boissiere Sensive ! Au programme :- De la magie avec « La caravane magique »- Un stand up avec José Nilson- Du théâtre magique avec « Les aventures de mimi et st Louis » Sur Inscription pour les petits et les grands Prix libre mais conscient

Centre socioculturel Boissière Nantes Nord Nantes 44300

02 40 76 96 85 http://www.accoord.fr/les-centres/nord/boissiere boissiere@accoord.fr