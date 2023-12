Fête de fin d’année Centre Socioculturel Beaulieu Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Fête de fin d’année Centre Socioculturel Beaulieu Nantes, 20 décembre 2023, Nantes. Date et horaire de début et de fin : 2023-12-20 16:00 – 18:00

Gratuit : oui Sans inscription ! Tout public Le centre socioculturel de Beaulieu vous invite, le mercredi 20 décembre 2023, de 16h à 18h, à sa fête de fin d’année. Goûter, spectacle de magie, studio photo et père noël sont au rendez-vous ! Centre Socioculturel Beaulieu Ile de Nantes Nantes 44200

02 51 72 39 82 https://www.accoord.fr//nc_centre/espace-animation-beaulieu/
Centre Socioculturel Beaulieu
4 Rue Marc Vaubourgoin
Nantes 44200
Loire-Atlantique

