[Voyage en Voisinage…] Atelier cartes postales Mercredi 9 août, 15h00 Centre socioculturel AVARA Entrée libre

Cet été, dans le cadre de notre deuxième édition, l’équipe de 6Mettre se lance à nouveau à la rencontre de ses voisins ! Venez nous rejoindre pour des moments de rencontre, de découverte et d’échange à travers les ateliers cartes postales et les balades en Valouettes…

Chaque mercredi, retrouvez-nous à différents lieux partenaires, le long du trajet de ligne V2 du bus Valouette pour voyager et rêver ensemble !

Cette semaine, c’est à l’AVARA que nous vous attendons…

[Atelier cartes postales]

Atelier de création de cartes postales inspirées du voyage et de l’imagination. L’objectif est de représenter un lieu, un instant, une émotion en fusionnant les techniques du collage, du dessin et de l’écriture afin de matérialiser un voyage rêvé ou idéal. Ces créations seront ensuite partagées et exposées à bord des bus de la Valouette.

Centre socioculturel AVARA 2 allée du Colonel Rivière 94260 Fresnes Fresnes 94260 Val-de-Marne Île-de-France 01 43 50 93 09 http://www.csc-avara.com [{« type »: « phone », « value »: « 01 46 68 00 62 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@6mettre.fr »}] Structure à vocation familiale, où toutes les générations et tous les milieux se côtoient, le centre socioculturel de la Vallée-aux-Renards propose des activités variées, des animations et des services à caractère social.

Lieu de vie, d’accueil, de renseignements, d’orientation, de paroles, de rencontres et d’échanges, stimulateur d’idées, le centre est ouvert à tous.

L’équipe de l’AVARA propose des activités régulières et des manifestations comme la bourse aux jouets, la foire à tout, le repas de quartier, des spectacles et expositions, des stages pendant l’été pour les jeunes, des sorties familiales… Accueil du lundi au vendredi de 9h30 à 12h (sauf le mardi matin) et de 14h à 18h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-09T15:00:00+02:00 – 2023-08-09T18:00:00+02:00

