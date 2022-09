La Fabuleuse Histoire d’Ivan Tsarévitch Centre socioculturel AVARA Fresnes Catégories d’évènement: Fresnes

Val-de-Marne

La Fabuleuse Histoire d’Ivan Tsarévitch Centre socioculturel AVARA, 1 octobre 2022, Fresnes. La Fabuleuse Histoire d’Ivan Tsarévitch Samedi 1 octobre, 15h30 Centre socioculturel AVARA Les Dramaticules / Jérémie Le Louët Centre socioculturel AVARA 2 Allée du Colonel Rivière, 94260 Fresnes Fresnes 94260 Val-de-Marne Île-de-France Jérémie Le Louët et Théo Pombet nous font découvrir un extraordinaire conte traditionnel russe pour la jeunesse : Ivan Tsarévitch et les Gousli enchantés (auteur anonyme). Le héros part à la recherche de ses sœurs qui ont disparu quelques années auparavant. Sur sa route, il rencontrera divers personnages, monstres, sorcières et géants qui le mettront à rude épreuve. Nous suivons avec passion l’épopée d’Ivan qui, grâce à son courage et à sa ruse, saura relever tous les défis lui permettant ainsi de retrouver et délivrer ses sœurs… Ce récit chevaleresque nous offre une évasion par l’imaginaire en nous plongeant au cœur du folklore slave. Cette lecture-spectacle est au répertoire de la compagnie depuis novembre 2021 et s’inscrit dans le cadre du projet de territoire Il était une fois… chez vous ! Contes de fée chez l’habitant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-01T15:30:00+02:00

2022-10-01T16:30:00+02:00 Les Dramaticules

Détails Catégories d’évènement: Fresnes, Val-de-Marne Autres Lieu Centre socioculturel AVARA Adresse 2 Allée du Colonel Rivière, 94260 Fresnes Ville Fresnes Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Centre socioculturel AVARA Fresnes Departement Val-de-Marne

Centre socioculturel AVARA Fresnes Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fresnes/

La Fabuleuse Histoire d’Ivan Tsarévitch Centre socioculturel AVARA 2022-10-01 was last modified: by La Fabuleuse Histoire d’Ivan Tsarévitch Centre socioculturel AVARA Centre socioculturel AVARA 1 octobre 2022 Centre socioculturel AVARA Fresnes Fresnes

Fresnes Val-de-Marne