Concert Téléthon Centre socioculturel André Malraux Mehun-sur-Yèvre, 2 décembre 2023, Mehun-sur-Yèvre.

Mehun-sur-Yèvre,Cher

Soirée musicale proposée par l’Harmonie de Mehun et l’orchestre cadet de l’Ecole Municipale de Musique qui ont invité l’Harmonie d’Olivet.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Centre socioculturel André Malraux

Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire



Musical evening proposed by the Harmonie de Mehun and the Ecole Municipale de Musique cadet orchestra, who have invited the Harmonie d’Olivet

Velada musical organizada por la banda de música de Mehun y la orquesta juvenil de la Escuela Municipal de Música, que han invitado a la banda de música del Olivar a unirse a ellos

Musikalischer Abend, vorgeschlagen von der Harmonie von Mehun und dem Kadettenorchester der Ecole Municipale de Musique, die die Harmonie von Olivet eingeladen haben

Mise à jour le 2023-10-26 par BIT MEHUN SUR YEVRE