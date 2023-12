Ana Popovic Centre Socio-Educatif Wattrelos Wattrelos, 28 mars 2024 19:30, Wattrelos.

Née à Belgrade et maintenant installée en Californie, Ana Popović est une véritable exception de la scène du blues, dans les milieux professionnels, on la surnomme souvent la « Jimi Hendrix au féminin ». Maintes fois nominée au Blues Grammy Award. Ana Popovic sillonne le monde, guitare au poing, pour imposer, par le blues rock, son point de vue de femmes dans une société trop machiste. Un road movie qui nous propose une conjugaison du blues au féminin bien différente de l’image laissée par les légendaires Bessie Smith ou Big Mama Thorton. Inscrites dans notre époque, Ana Popovic offre un répertoire des plus variés aux qualités indéniables et éloigné de tout prêchi-prêcha militant pour celle qui a partagé la scène avec B.B. King, Buddy Guy, Jeff Beck, Joe Bonamassa et bien d’autres

Jeudi 28 mars 2024 à 20h30

Centre Socio-Educatif, rue Delory à Wattrelos

Tarifs : 13€ / 8€ (étudiants et demandeurs d’emploi)

Billetterie prochainement disponible à l’Office de Tourisme de Wattrelos

Réservation et informations au 03.20.75.85.86

Centre Socio-Educatif Wattrelos rue Gustave Delory à Wattrelos Wattrelos 59150 Centre-Ville Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-28T20:30:00+01:00 – 2024-03-28T22:30:00+01:00

