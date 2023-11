Féerie d’hiver Centre Socio-Educatif Wattrelos Wattrelos, 10 décembre 2023, Wattrelos.

Féerie d’hiver Dimanche 10 décembre, 14h00 Centre Socio-Educatif Wattrelos 7€

La Troupe Tempsdanse organise un Wonder spectacle « Féérie d’hiver » dont les bénéfices seront reversés à l’association Wonder Augustine.

Nous vous proposons une nouvelle édition avec plusieurs artistes que nous vous présenterons prochainement.

Pour les habitués, et pour les p’tits nouveaux voici les informations importantes :

dés 14h –> jeux de kermesse ( compris dans le prix du billet d’entrée) et petite restauration sucrée.

14h30 –> ouverture des portes du spectacle

15h30 –> démarrage du spectacle

Les places seront en vente :

– sur le site helloasso : en prévente au tarif de 7 € ( jeux de kermesse compris)- la date de mise en ligne sera communiquée prochainement

– sur place le jour J au tarif de 8 € ( jeux de kermesse compris)

Gratuit pour les moins de 3 ans

Pas de place assise pour les – de 3ans.

Attention les places sont limitées ! Nous vous conseillons de réserver vos places en avance.

Centre Socio-Educatif Wattrelos rue Gustave Delory à Wattrelos Wattrelos 59150 Centre-Ville Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T14:00:00+01:00 – 2023-12-10T17:30:00+01:00

