Wattrelos Festival des Solidarités Centre Socio-Educatif Wattrelos Wattrelos, 3 décembre 2023, Wattrelos. Festival des Solidarités Dimanche 3 décembre, 10h00 Centre Socio-Educatif Wattrelos Entrée libre Le dimanche 3 décembre, participez à Festisol Wattrelos, le festival des solidairités. 10 associations de solidarité locales et internationales

Stands d’artisanat et de produits du monde, échanger avec les associations qui oeuvrent pour la solidarité 10h30 – 12h30 Jeux éducatifs solidaires (Galerie du C.S.E.)

14h30 – 15h30 : Musique Malgache avec le groupe « Nosymad »

Danses orientales avec l’association « Convergences »

16h00 -17h00 Conte musical avec la chorale « le Diapason de

Leers »

17h00 – 18h30 Musique Latino avec le groupe Rumba Morena Dimanche 3 décembre de 10h à 19h

Entrée libre

Centre Socio-Educatif Wattrelos rue Gustave Delory à Wattrelos Wattrelos 59150 Centre-Ville Nord Hauts-de-France

2023-12-03T10:00:00+01:00 – 2023-12-03T19:00:00+01:00

