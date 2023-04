Couleurs latines Centre Socio-Educatif Wattrelos Wattrelos Catégories d’Évènement: Nord

Couleurs latines Centre Socio-Educatif Wattrelos, 14 mai 2023, Wattrelos. Couleurs latines Dimanche 14 mai, 14h00 Centre Socio-Educatif Wattrelos Entrée libre Le dimanche 14 mai 2023, l’association Touscan vous propose son après-midi festive Couleurs Latines.

A 14h30 : initiation Salsa avec Sanëluse

A 15h30 : Tombola

A 16h : Concert de La Rumba Latina Shamans (cumbia, folk sud-américain, avec une pincée de rock, blues, ska et reggae)

Avec petite restauration, exposition, stand d’artisanat… Entrée gratuite – Participation libre au profit de l’école préscolaire Rayito de Sol à Managua au Nicaragua.

Réservation souhaitée au 06 61 32 22 97 ou à salvacalva@wanadoo.fr

Salle des Fêtes du Centre Socio-Educatif à Wattrelos Centre Socio-Educatif Wattrelos rue Gustave Delory à Wattrelos Wattrelos 59150 Centre-Ville Nord Hauts-de-France

