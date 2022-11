Si ch’est pôs malheûreûs Centre Socio-Educatif Wattrelos, 29 janvier 2023, Wattrelos.

9€

par la Compagnie Royale Marius Staquet

Centre Socio-Educatif Wattrelos rue Gustave Delory à Wattrelos Centre-Ville Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France

Jerry vit en couple depuis plusieurs années avec Dominique. Ils habitent une grande maison et aiment recevoir régulièrement des couples d’amis qu’ils peuvent aisément loger puisque la maison dispose de 4 chambres. Ils attendent d’ailleurs un de ces couples pour passer le week-end ensemble. Aussi Jeanine la femme de ménage a du pain sur la planche pour que la maison soit nickel à l’arrivée des invités et a réquisitionné sa fille Charlotte pour que le travail avance plus vite.Jerry n’a pas vu ses parents séparés depuis plus de 15 ans. Son père travaille dans une ambassade au Japon, et sa mère vit aux Etats-unis où elle est créatrice chez un styliste. Mais voilà que Jerry reçoit un coup de fil de son père lui annonçant qu’il compte passer dire bonjour à son fils, après 15 ans d’absence. Pour Jerry c’est la panique…au grand étonnement de Dominique.Pourquoi me direz-vous ?..Simplement parce que Jerry n’a jamais osé dire à ses parents que Dominique…est un homme.

Dimanche 29 janvier 2023 à 16h

Au Centre Socio-Educatif

Tarifs : 9€ – 6€ pour les étudiants et les demandeurs d’emploi sur justificatif, 3€ pour les moins de 10 ans

Billetterie en vente à l’Office de Tourisme de Wattrelos à partir du 17 novembre 2022 à 10h

Informations au 03.20.75.85.86



Théâtre Maruis Staquet