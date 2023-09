GUISLAINE SUPERSTAR Centre Socio Éducatif Wattrelos, 29 octobre 2023, Wattrelos.

GUISLAINE SUPERSTAR Dimanche 29 octobre, 16h00 Centre Socio Éducatif 9 €, 6 € (collégiens, lycées, étudiants, groupes à partir de 10 personnes) et 3 € (enfants – 10 ans)

Guislaine participe avec panache et humour à l’émission de télévision « OK Karaoké ».

Les victoires s’enchaînent, la gloire est au bout du chemin… mais les embuches pour y parvenir aussi.

Ce qui est caché sous les décors pailletés n’est peut-être pas aussi brillant que les lumières de l’émission…

Découvrez l’extraordinaire parcours d’une incroyable candidate, dans une super émission de télé !

Ça fait beaucoup de superlatifs ? Et encore, vous n’avez rien vu !

Guislaine Superstar : la télé va changer sa vie ; Guislaine va changer la vôtre

Centre Socio Éducatif 10 rue Gustave Delory 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Centre-Ville Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.75.85.86 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-29T16:00:00+01:00 – 2023-10-29T17:30:00+01:00

2023-10-29T16:00:00+01:00 – 2023-10-29T17:30:00+01:00

Théatre Humour

©SurMesuresProductions