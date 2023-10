Folle In Love Centre Socio Éducatif Wattrelos Catégories d’Évènement: Nord

Wattrelos Folle In Love Centre Socio Éducatif Wattrelos, 21 octobre 2023, Wattrelos. Folle In Love Samedi 21 octobre, 15h00 Centre Socio Éducatif sur invitation auprès du CCAS de Wattrelos Une comédie, entre music-hall et café-théâtre, entre numéro de clown et chanson improbable. Un tour de chant burlesque interprété par Miss Nova, personnage très haut en couleur, plein de paillettes dans les yeux, et des étoiles plein la tête. Centre Socio Éducatif 10 rue Gustave Delory 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Centre-Ville Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320837348 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320816509 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

humour comédie

