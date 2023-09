LONGUES JUPES ET CULOTTES COURTES Centre Socio Éducatif Wattrelos Catégories d’Évènement: Nord

Wattrelos LONGUES JUPES ET CULOTTES COURTES Centre Socio Éducatif Wattrelos, 3 octobre 2023, Wattrelos. LONGUES JUPES ET CULOTTES COURTES Mardi 3 octobre, 18h00 Centre Socio Éducatif 2 € gratuit enfants – 18 ans Ce spectacle explore en objets, musique et jeu, le lien du tout-petit avec son socle parental. Comment l’enfant explore le monde à travers celui de ses parents ? Accroché aux jupes de sa mère, ce petit prince rêve son aventure et sa découverte du monde avec les objets fascinants du monde des grands. Ces objets interdits prennent vie et se transforment en un ballet magique…

Le concerto en bébé majeur peut alors commencer ! Centre Socio Éducatif 10 rue Gustave Delory 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Centre-Ville Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.75.85.86 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-03T18:00:00+02:00 – 2023-10-03T18:40:00+02:00

2023-10-03T18:00:00+02:00 – 2023-10-03T18:40:00+02:00 jeune public Théâtre d’objets ©Cie L’Estafette Détails Catégories d’Évènement: Nord, Wattrelos Autres Lieu Centre Socio Éducatif Adresse 10 rue Gustave Delory 59150 Wattrelos Ville Wattrelos Departement Nord Lieu Ville Centre Socio Éducatif Wattrelos latitude longitude 50.702393;3.215545

Centre Socio Éducatif Wattrelos Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wattrelos/