Balade nature à Cronenbourg : Parcours des Sciences Samedi 16 septembre, 10h30 Centre socio-culturel Victor Schoelcher

Lors de cette visite, (re)découvrez l’histoire de la Cité Nucléaire, arpentez ses parcs et espaces verts confidentiels et laissez-vous conter la vie des scientifiques dont les rues portent les noms.

Ensemble d’habitation construit dans les années 1960 aux abords du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), la Cité Nucléaire est souvent méconnue des Strasbourgeois·es. Accolée au parc de la Bergerie, elle recèle pourtant de nombreux espaces verts de qualité. Les interventions du renouvellement urbain et l’implication des habitant.es ont permis de renforcer la végétalisation du quartier, mais aussi d’expérimenter de nouveaux modes de gestion de la nature en ville.

En raison de sa proximité avec le CNRS, les rues et les équipements publics du quartier sont pour la plupart nommés d’après des noms de scientifiques. Mais les connaissez-vous vraiment ? Les interventions d’une conteuse tout au long du parcours vous permettra d’en apprendre plus sur la vie de ces personnalités qui contribuent à l’identité du quartier.

Le point de rendez-vous se situera devant l’entrée du CSC Victor Schoelcher.

Centre socio-culturel Victor Schoelcher 56 Rue du Rieth, 67200 Strasbourg Strasbourg 67200 Bas-Rhin Grand Est http://cscvictorschoelcher.centres-sociaux.fr/ En 1967, des habitants du quartier de Cronenbourg se regroupaient pour former « le cartel d’étude et d’action des associations de Cronenbourg ». Désormais, un dialogue s’établissait avec les pouvoirs publics et les habitants eux-mêmes.

En 1969, à partir de ce « cartel » se crée l’ Association du Centre Social et Culturel de Cronenbourg. Cette association élabore le premier projet social et obtient de la part du bailleur social, la gestion d’un bâtiment et de locaux à la Cité Nucléaire : « l’Aquarium était né ». C’était la première fois que la gestion d’un Centre Socio- culturel était confiée à des habitants.

Au début des années 1970, les contraintes liées à la gestion et à l’organisation générale de l’action vont conduire à l’arrivée des premiers professionnels. Commence alors un « travail associé » entre bénévoles et professionnels, condition nécessaire à la réussite du projet social.

Au fur et à mesure, l’Association va développer des actions et des services, afin de répondre aux besoins des habitants avec un souci particulier pour ceux qui rencontrent des difficultés. Tram G : arrêt Rieth

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Christian Creutz