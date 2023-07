22ème défi des Birettes centre socio culturel Vailly-sur-Sauldre, 1 octobre 2023, Vailly-sur-Sauldre.

Vailly-sur-Sauldre,Cher

Randonnées ouvertes à tous licenciés et non licenciés. Circuits VTT et pédestres sont différents.

2023-10-01 fin : 2023-10-01 09:00:00. 3 EUR.

centre socio culturel

Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire



Rides open to all, licensees and non-licensees alike. Mountain bike and pedestrian circuits are different

Rutas abiertas a todos, con o sin carné. Las rutas en bicicleta de montaña y a pie son diferentes

Wanderungen, die für alle lizenzierten und nicht lizenzierten Personen offen sind. Mountainbike- und Wanderrouten sind unterschiedlich

Mise à jour le 2023-07-16 par Office de tourisme du Grand Sancerrois