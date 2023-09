Cet évènement est passé Semaines Européennes du Développement Durable : Forum « Accéder et bien vivre dans son logement » Centre socio culturel Simone Veil Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Semaines Européennes du Développement Durable : Forum « Accéder et bien vivre dans son logement » Centre socio culturel Simone Veil Rouen, 19 septembre 2023, Rouen. Semaines Européennes du Développement Durable : Forum « Accéder et bien vivre dans son logement » Mardi 19 septembre, 09h30, 14h00 Centre socio culturel Simone Veil Entrée libre, gratuit Cet événement proposera plus de 25 stands d'animations, d'ateliers pratiques et de jeux sur le logement pour tous, les éco-gestes, l'équipement à moindre coût…

Mon P’tit Atelier de la Cop21 y participera avec :

• Deux stands d’information et de sensibilisation sur le thème de l’eau et sur la réduction des déchets animés par la MRN

Pour retrouver le programme complet des semaines européennes du développement durable : https://www.metropole-rouen-normandie.fr/semaines-europeennes-du-developpement-durable Centre socio culturel Simone Veil 74, rue Jules Adeline, Rouen

