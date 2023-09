Futurarium à ciel ouvert / Déambulateuf Final Centre socio-culturel Simone Veil Rouen, 6 septembre 2023, Rouen.

>>>>> Résumé :

Le 6 Septembre 2023 marquera le fin du projet estival « Futurarium à ciel ouvert » qui s’est déroulé pendant l’été sur le quartier Grammont à Rouen. La Cie Bonne Chance y présentera le spectacle « Déambulateuf », une déambulation festive dans l’espace public où le Futur et le Présent se rencontrent le temps d’une promenade. Lors de cette déambulation festive, les artistes seront accompagnés par un groupe d’acteurs et d’actrices volontaires issus des habitants et des enfants ayant participé au projet.

Avec Romane Chandelier, Lauriane Cheval-Lopez, Yann Fontbonne, Maxime Gosselin, Claire Le Plomb et Loona Piquery

>>>>> Le projet :

« Futurarium à ciel ouvert » est fait pour penser et rêver le futur du quartier Grammont, de manière collective et participative. Pour ce faire, la compagnie Bonne Chance et les structures partenaires souhaitent proposer aux habitants du quartier un parcours culturel d’éducation au développement durable ayant une approche conviviale, festive et pluridisciplinaire. Durant l’été 2023, la Cie Bonne Chance sera en résidence au centre Simone Veil. L’équipe artistique proposera des interventions auprès des structures partenaires et à destination des habitants du quartier, notamment les jeunes publics.

Le projet « Futurarium à ciel ouvert » vise à proposer des incursions artistiques dans le quartier, notamment dans l’espace public, avec comme objectif de replacer l’art, l’écologie et les problématiques du futur au plus près du lieu de vie des habitants. En nous appropriant les espaces publics comme lieu d’expression, nous souhaitons lutter contre l’isolement et la difficulté d’accès à la culture. Nous affirmons que l’action écologique (la réduction des déchets comme de nombreux autres aspects) peut avoir un application locale, quotidienne et très concrète. Nous chercherons à laisser une empreinte artistique sur les lieux de notre passage et une marque pérenne dans la mémoire des participants, leurs remémorant l’importance d’une conscience éco-citoyenne.

Projet en partenariat avec le centre socio-culturel Simon Veil et le centre de loisirs les Libellules.

>>>>> La compagnie :

La compagnie Bonne Chance est implantée à Caen et elle crée des spectacles festifs au sujet de nos futurs. Ses spectacles sont des célébrations pluridisciplinaires qui placent l’avenir, et les interrogations qui l’accompagnent, au cœur du propos et de l’action scénique. En utilisant la fête et la joie, la compagnie Bonne Chance aborde les grandes questions liées au futur, telles que l’urgence écologique, l’action citoyenne et l’utopie. Lors de ces fêtes théâtralisées, les artistes collaborent régulièrement avec des acteurs non-professionnels volontaires, et le public est invité à participer activement.

Le projet artistique de la compagnie consiste à explorer les futurs possibles, et plus particulièrement, les visions crédibles et heureuses de l’avenir. Pour cela, la compagnie s’approprie les rues, les lieux festifs et les espaces naturels pour y inscrire ses projets artistiques. Avec la Cie Bonne Chance, le futur devient un sujet de célébration, d’interrogation et de réflexion pour tous. A travers ses spectacles, elle cherche à communiquer un enthousiasme, une envie de changement, voire même, un désir d’agir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-06T15:30:00+02:00 – 2023-09-06T16:30:00+02:00

