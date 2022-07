Voyage Route de Vannes : Voyage à la carte Centre Socio-Culturel Sillon de Bretagne, 24 septembre 2022, Saint-Herblain.

Exposition des travaux pédagogiques intergénérationnels (élèves du collège Gutenberg et résidents de Steredenn) autour d’une carte narrative, sensible et interprétative de l’environnement

Centre Socio-Culturel Sillon de Bretagne 12 avenue des Thébaudières Saint-Herblain Sillon de Bretagne Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « http://www.routedevannes.com/voyageroutedevannes/journees-du-patrimoine/ »}]

+33 2 28 25 26 80 https://cscsillon.centres-sociaux.fr

Dans le cadre des journées du Patrimoine 2021, l’Association de la Route de Vannes à souhaiter revaloriser l’histoire de ce secteur commercial nantais. Ainsi, Morgane Gloux a illustré à la main une carte Narrative de la route de Vannes, qui révèle l’identité historique de cet axe majeur de la ville. Dans la continuité de ce travail, un projet pédagogique intergénérationnel est proposé entre les élèves du collège Gutenberg et les occupants de la résidence Steredenn. Les élèves et les résidents ont pu travailler et échanger autour de la carte sensible et interprétative de leur

environnement. Les travaux restituant les échanges feront l’objet d’une exposition et seront présentés au public le samedi 24/09 à partir de 11H au CSC Sillon.

Programme complet sur: http://www.routedevannes.com/voyageroutedevannes/journees-du-patrimoine/



©Valérian Dénéchaud