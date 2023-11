Bal Trad’ de la Chandeleur Cressanges Centre socio-culturel route de Treban, Cressanges (03) Bal Trad’ de la Chandeleur Cressanges Centre socio-culturel route de Treban, Cressanges (03), 27 janvier 2024, . Bal Trad’ de la Chandeleur Cressanges Samedi 27 janvier 2024, 19h00 Centre socio-culturel route de Treban, Cressanges (03) Buffet-bal 15 euros 16h à 17h30 initiation aux danses gratuite ouverte à tous Entrée soirée gratuite pour les moins de 10 ans et 7 euros pour les mineurs. 19h cocktail de bienvenue accompagné de cakes et pompes aux grattons suivi d’une dégustation de soupes et de crêpes. Avec petite animation surprise du groupe Trad’malou. 21h bal / entrée 8 euros source : événement Bal Trad’ de la Chandeleur Cressanges publié sur AgendaTrad Centre socio-culturel route de Treban, Cressanges (03) Route de Treban

