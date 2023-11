THEATRE Centre socio culturel Max Havart Saint-Féliu-d’Avall Catégories d’Évènement: Pyrénées-Orientales

Saint-Féliu-d'Avall THEATRE Centre socio culturel Max Havart Saint-Féliu-d’Avall, 2 décembre 2023, Saint-Féliu-d'Avall. THEATRE Samedi 2 décembre, 21h00 Centre socio culturel Max Havart La troupe Atours de Rôles nous présente « Silence on joue » ou « Le théâtre vu de l’intérieur. Mise en scène Karim Arim.

Tarif 8 euros – Gratuit pour les moins de 12 ans. Centre socio culturel Max Havart Avenue du Canigou, Saint-Féliu-d’Avall Saint-Féliu-d’Avall 66170 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « email », « value »: « comsfa@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Pyrénées-Orientales, Saint-Féliu-d'Avall Autres Lieu Centre socio culturel Max Havart Adresse Avenue du Canigou, Saint-Féliu-d'Avall Ville Saint-Féliu-d'Avall

