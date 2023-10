THEATRE Centre socio culturel Max Havart Saint-Féliu-d’Avall, 4 novembre 2023, Saint-Féliu-d'Avall.

THEATRE Samedi 4 novembre, 20h30 Centre socio culturel Max Havart

Le duc de Troarn se retrouvant sans le sou, à la suite de retards fiscaux, il va être obligé de trouver une idée pour garder le château de ses ancêtres. Avec l’aide de ses amies, ils vont chercher la solution !

Eureka !! ll va transformer son château en chambres d’hôtes. Va suivre une succession de quiproquo aves des personnages haut en couleur. Une marquise déterminée, une religieuse futée, une tendre servante, un ministre amoureux, un millionnaire américain et sa petite amie et bien sûr l’huissier de justice ! Va-t-il garder son château ?? Bras de fer entre la République et un Duc désinvolte.

Centre socio culturel Max Havart Avenue du Canigou, Saint-Féliu-d’Avall Saint-Féliu-d’Avall 66170 Pyrénées-Orientales Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T20:30:00+01:00 – 2023-11-04T22:00:00+01:00

