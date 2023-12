Concerts solidaires Centre socio-culturel le Phare Saint-Coulomb, 20 janvier 2024, Saint-Coulomb.

Saint-Coulomb Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 20:30:00

fin : 2024-01-20

.

Les Concerts Solidaires, ce sont 10 musiciens, 9 chanteurs et une quinzaine de techniciens, qui le temps d’un week-end, se retrouvent pour vous proposer deux concerts live, de 2h de show, dont l’ensemble des bénéfices seront reversés à une association.

Mêlant professionnels et amateurs, tous riches d’expériences précédentes, et partageant les mêmes valeurs d’entraide et de solidarité, les Concerts Solidaires ont pour objectif de rassembler un maximum de personnes autour d’un moment musical, joyeux et festif, accessible au plus grand nombre, pour mettre en lumière, chaque année, une cause différente.

Pour cette 3ème édition, c’est l’association Al Lark, reconnue d’intérêt général concourant à la défense de l’environnement naturel et agréée au titre de la protection de l’environnement que les Concerts Solidaires vont soutenir .Basée à Cancale , elle a pour but premier de faire découvrir à ses adhérents les richesses du patrimoine naturel de la baie du Mont-Saint-Michel, de Saint-Malo et de les sensibiliser à la fragilité de ces merveilleux sites.

.

Centre socio-culturel le Phare Rue du Lac

Saint-Coulomb 35350 Ille-et-Vilaine Bretagne



Mise à jour le 2023-12-02 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel