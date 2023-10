Comment décarboner mon quotidien Centre socio-culturel La Source Le Haillan, 14 octobre 2023, Le Haillan.

Comment décarboner mon quotidien Samedi 14 octobre, 09h30 Centre socio-culturel La Source Inscription sur place le jour de l’atelier

Venez déconstruire et reconstruire vos pratiques en matière d’alimentation (avec le CREPAQ), de mobilité (avec BAM mobilités) et d’habitat (avec le CREAQ), qui sont les activités les plus émettrices de gaz à effet de serre.

Mode de garde prévu pour les familles.

Centre socio-culturel La Source 58 rue Edmond Rostand Le Haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T09:30:00+02:00 – 2023-10-14T12:30:00+02:00

2023-10-14T09:30:00+02:00 – 2023-10-14T12:30:00+02:00