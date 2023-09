Projection cinéma : Mélancolie Ouvrière Centre Socio Culturel La Séauve-sur-Semène, 3 novembre 2023, La Séauve-sur-Semène.

La Séauve-sur-Semène,Haute-Loire

Retour sur le parcours de Lucie Baud, première femme syndicaliste et porte-parole féministe du début du 20ème siècle. Elle mena en 1905 et 1906 les grandes grèves dans les filatures de tissage de la soie à Vizille et Voiron en Isère..

2023-11-03 fin : 2023-11-03 . .

Centre Socio Culturel

La Séauve-sur-Semène 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



A look back at Lucie Baud, the first female trade unionist and feminist spokeswoman of the early 20th century. In 1905 and 1906, she led major strikes in the silk weaving mills of Vizille and Voiron in Isère.

Un repaso a la vida de Lucie Baud, primera mujer sindicalista y portavoz feminista de principios del siglo XX. En 1905 y 1906, dirigió las grandes huelgas de las fábricas de tejidos de seda de Vizille y Voiron, en Isère.

Rückblick auf den Werdegang von Lucie Baud, der ersten weiblichen Gewerkschafterin und feministischen Sprecherin zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Sie führte 1905 und 1906 die großen Streiks in den Seidenwebereien in Vizille und Voiron im Département Isère an.

Mise à jour le 2023-08-22 par Office de Tourisme Loire Semène