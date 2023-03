Visite commentée des collections centre socio culturel Henri Picot, section Picot du musée municipal Danvin Saint-Pol-sur-Ternoise Catégories d’Évènement: Pas-de-Calais

Saint-Pol-sur-Ternoise

Visite commentée des collections centre socio culturel Henri Picot, section Picot du musée municipal Danvin, 13 mai 2023, Saint-Pol-sur-Ternoise. Visite commentée des collections Samedi 13 mai, 19h30 centre socio culturel Henri Picot, section Picot du musée municipal Danvin centre socio culturel Henri Picot, section Picot du musée municipal Danvin 20 rue Oscar Ricque, 62130 SAINT POL SUR TERNOISE Saint-Pol-sur-Ternoise 62130 Pas-de-Calais Hauts-de-France 07 89 08 15 64 http://www.saintpolsurternoise.fr section Picot du musée municipal : collection Campana et œuvres remarquables Musée de France parking à proximité, escalier, ascenseur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00 ©service patrimoine culturel, mairie de Saint Pol sur Ternoise

Détails Catégories d’Évènement: Pas-de-Calais, Saint-Pol-sur-Ternoise Autres Lieu centre socio culturel Henri Picot, section Picot du musée municipal Danvin Adresse 20 rue Oscar Ricque, 62130 SAINT POL SUR TERNOISE Ville Saint-Pol-sur-Ternoise Departement Pas-de-Calais Lieu Ville centre socio culturel Henri Picot, section Picot du musée municipal Danvin Saint-Pol-sur-Ternoise

centre socio culturel Henri Picot, section Picot du musée municipal Danvin Saint-Pol-sur-Ternoise Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pol-sur-ternoise/

Visite commentée des collections centre socio culturel Henri Picot, section Picot du musée municipal Danvin 2023-05-13 was last modified: by Visite commentée des collections centre socio culturel Henri Picot, section Picot du musée municipal Danvin centre socio culturel Henri Picot, section Picot du musée municipal Danvin 13 mai 2023 centre socio culturel Henri Picot SAINT POL SUR TERNOISE section Picot du musée municipal Danvin Saint-Pol-sur-Ternoise

Saint-Pol-sur-Ternoise Pas-de-Calais