Bal Folk Centre Socio Culturel, Graçay (18)

Bal Folk Centre Socio Culturel, Graçay (18), 4 février 2023, . Bal Folk Samedi 4 février 2023, 21h00 Centre Socio Culturel, Graçay (18)

8 euros

avec En Roue Libre et Rares Averses Centre Socio Culturel, Graçay (18) Centre Socio Culturel Centre Socio Culturel, 18310 Graçay, France [{« link »: « https://www.agendatrad.org/e/39718 »}, {« link »: « https://www.agendatrad.org/ »}] Le bal est organisé par l’association la Vigne de Beauregard source : événement Bal Folk publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T21:00:00+01:00

2023-02-05T01:00:00+01:00

Détails Autres Lieu Centre Socio Culturel, Graçay (18) Adresse Centre Socio Culturel Centre Socio Culturel, 18310 Graçay, France Age maximum 110 lieuville Centre Socio Culturel, Graçay (18)

Centre Socio Culturel, Graçay (18) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//