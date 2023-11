Cabaret d’Automne Centre Socio-Culturel, Gannat (03) Cabaret d’Automne Centre Socio-Culturel, Gannat (03), 18 novembre 2023, . Cabaret d’Automne Samedi 18 novembre, 14h00 Centre Socio-Culturel, Gannat (03) Centre Socio-Culturel, Gannat (03) Allée Jusserand

Centre Socio-Culturel, 03800 Gannat, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T14:00:00+01:00 – 2023-11-18T18:00:00+01:00

2023-11-18T14:00:00+01:00 – 2023-11-18T18:00:00+01:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Centre Socio-Culturel, Gannat (03) Adresse Allée Jusserand Centre Socio-Culturel, 03800 Gannat, France Age max 110 Lieu Ville Centre Socio-Culturel, Gannat (03) latitude longitude 46.097458;3.196786

Centre Socio-Culturel, Gannat (03) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//