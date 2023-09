Bal Country Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Cabannes Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Cabannes Bal Country Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Cabannes, 21 octobre 2023, Cabannes. Cabannes,Bouches-du-Rhône Bal Country au Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine..

2023-10-21 19:00:00 fin : 2023-10-21 . EUR.

Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Place du 8 mai 1945

Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Country Ball at the Gabriel Chaine Socio-Cultural Centre. Baile de Campo en el Centro Sociocultural Gabriel Chaine. Country-Ball im Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine. Mise à jour le 2023-09-25 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Cabannes Autres Lieu Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Adresse Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Place du 8 mai 1945 Ville Cabannes Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Cabannes latitude longitude 43.858404;4.94919

Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Cabannes Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cabannes/