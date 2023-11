Marché de Noël Centre Socio-culturel Étroussat, 3 décembre 2023, Étroussat.

Étroussat,Allier

Organisé par la municipalité.

Visite du père Noël dans l’après-midi.

Restauration et buvette sur place..

2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 . .

Centre Socio-culturel

Étroussat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Organized by the municipality.

Visit from Santa Claus in the afternoon.

Catering and refreshments on site.

Organizado por el ayuntamiento.

Visita de Papá Noel por la tarde.

Catering y refrescos in situ.

Organisiert von der Gemeinde.

Besuch des Weihnachtsmanns am Nachmittag.

Restauration und Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de tourisme Val de Sioule