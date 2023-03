Journée à l’occasion de la semaine de la Petite Enfance centre socio culturel ermont Ermont Catégories d’Évènement: Ermont

Journée à l’occasion de la semaine de la Petite Enfance centre socio culturel ermont, 23 mars 2023, Ermont. Journée à l’occasion de la semaine de la Petite Enfance Jeudi 23 mars, 09h00 centre socio culturel ermont Accueil LAEP de 9h à 11h

Atelier culinaire « Food Art » de 11h à 12h sur inscription

Repas convivial en famille de 12h à 13h30 sur inscription

Rencontre avec les chèvres de la ferme pédagogique dans le jardin du CSC, sur inscription

