Nazelles-Négron Chasse au trésor Centre Socio-Culturel du Val Cisse Nazelles-Négron, 16 septembre 2023, Nazelles-Négron. Chasse au trésor Samedi 16 septembre, 09h30 Centre Socio-Culturel du Val Cisse Les enfants débutent leur chasse au trésor de la Bibliothèque municipale. Grâce à un questionnaire, ils sont amenés à suivre un circuit sur la commune à rechercher des indices autour du patrimoine de la Commune.

Une récompense les attend à leur retour à la Bibliothèque.

Animation gratuite ouverte à tous sous la responsabilité des parents. Centre Socio-Culturel du Val Cisse Les Patis, Avenue des Courvoyeurs 37530 Nazelles-Négron Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 30 52 27 Bâtiment moderne construit en 1985 sur pilotis sur les bords de la « Cisse ». Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Indre-et-Loire, Nazelles-Négron Autres Lieu Centre Socio-Culturel du Val Cisse Adresse Les Patis, Avenue des Courvoyeurs 37530 Nazelles-Négron Ville Nazelles-Négron Departement Indre-et-Loire

