Mes vacances musicales avec Marc Lacaille
Centre Socio Culturel du Saint Varentais
Saint-Varent

Saint-Varent Mes vacances musicales avec Marc Lacaille Centre Socio Culturel du Saint Varentais Saint-Varent, 25 juillet 2023, Saint-Varent. Mes vacances musicales avec Marc Lacaille Mardi 25 juillet, 09h30 Centre Socio Culturel du Saint Varentais Les JM France proposent Mes vacances musicales avec Marc Lacaille Marc Lacaille proposera une interventions autour des échauffements, de la percussion corporelle, des jeux rythmiques et des chansons. Il peut faire découvrir des instruments traditionnels réunionnais comme le roulèr, le kayemb, les musiques de l’Océan Indien et le créole. Centre Socio Culturel du Saint Varentais 15 place du 14 juillet 79330 Saint-Varent Saint-Varent 79330 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 67 52 80 https://saintvarent.csc79.org/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©JM France

