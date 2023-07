Mes vacances musicales avec Pascal Peroteau Centre Socio Culturel du Saint Varentais Saint-Varent Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Saint-Varent Mes vacances musicales avec Pascal Peroteau Centre Socio Culturel du Saint Varentais Saint-Varent, 18 juillet 2023, Saint-Varent. Mes vacances musicales avec Pascal Peroteau 18 juillet et 17 août Centre Socio Culturel du Saint Varentais Les JM France proposent Mes vacances musicales avec Pascal Peroteau Pascal Peroteau est auteur-compositeur-interprète de chansons tout public et jeune public. Il proposera l’écriture de chansons en s’appuyant sur les idées des enfants tout en favorisant leur expression sur la recherche des mots. Centre Socio Culturel du Saint Varentais 15 place du 14 juillet 79330 Saint-Varent Saint-Varent 79330 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 67 52 80 https://saintvarent.csc79.org/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

