Chant dans la Ronde Centre Socio-Culturel du Chemin Vert, Caen (14), 24 septembre 2023, .

Chant dans la Ronde Dimanche 24 septembre, 09h30 Centre Socio-Culturel du Chemin Vert, Caen (14)

Stage de Chant dans la Ronde (Chant breton francophone)

Cet atelier, à destination de tout danseur, chanteur et/ou musicien, s’appuie sur une pratique de la danse et du chant extrêmement répandue dans une large partie de la Bretagne.

Le « chant dans la ronde » consiste en ce que les danseurs et musiciens/chanteurs se trouvent ensemble dans la danse. Le plus souvent, il s’agit de chants simples (types « dizaines ») dont l’objectif est avant tout de faire participer la communauté de façon efficace.

Allier pratique de la danse et du répertoire de façon simultanée permet à chacun d’entrevoir sa pratique différemment. Le rapport danse/musique prend tout son sens et peut éventuellement permettre de repenser le style à adopter, le développement des pas, des appuis…etc…

Ici, seront proposées les danses en ronde du répertoire francophone (dizaines et textes) essentiellement des Pays Gallo-vannetais (Ridées 6tps, Ridée de Guillac, Laridés,Rond de St Vincent, Pilé- Menu, Tour, Hanter-dro),et/ou Loudéac (Rondes de Loudéac + Bal et Riquegnée) et/ou Guérandais (Ronds Paludiers et Bals).

Chacun pourra, s’il le souhaite, s’essayer à mener la danse.

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS :

07 61 81 92 86 // m.jahouel1860@outlook.com

source : événement Chant dans la Ronde publié sur AgendaTrad

Centre Socio-Culturel du Chemin Vert, Caen (14) 17, Rue Pierre Corneille

Centre Socio-Culturel du Chemin Vert, 14000 Caen, France [{« link »: « mailto:m.jahouel1860@outlook.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/45092 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-24T09:30:00+02:00 – 2023-09-24T17:00:00+02:00

2023-09-24T09:30:00+02:00 – 2023-09-24T17:00:00+02:00

nivernais danse