Nouveaux regards : de l’intime au politique Centre Socio Culturel des Hauts du Lyonnais, 21 novembre 2022, Saint-Symphorien-sur-Coise. Nouveaux regards : de l’intime au politique 21 novembre – 12 décembre Centre Socio Culturel des Hauts du Lyonnais parcours intimes et enjeux sociaux : quels impacts du racisme et de l’homophobie dans nos vies ? Centre Socio Culturel des Hauts du Lyonnais 57 rue des tanneries 69590 SAINT SYMPHORIEN SUR COISE Saint-Symphorien-sur-Coise 69590 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes entre novembre et décembre, projections, débats, conférences, spectacles, ateliers, formations autour du racisme et de l’homophobie en milieu rural

2022-11-21T08:30:00+01:00

2022-12-12T15:00:00+01:00

