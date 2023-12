Marché de Noël du Secours Populaire de Nérac Centre socio-culturel de Samazeuilh Nérac, 1 décembre 2023, Nérac.

Nérac,Lot-et-Garonne

Produits festifs, jouets, bibelots, vêtements de fêtes, chaussures, décorations de Noël mais aussi livres, sacs, couettes et articles d’hiver…

Visite du Père Noël.

Le bénéfice de cette action sera consacré aux colis de Noël..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 16:30:00. EUR.

Centre socio-culturel de Samazeuilh Rue des Remparts

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Festive products, toys, trinkets, festive clothes, shoes, Christmas decorations, books, bags, quilts and winter items?

A visit from Santa Claus.

All proceeds will go towards Christmas parcels.

Productos festivos, juguetes, baratijas, ropa de fiesta, zapatos, adornos navideños, libros, bolsas, edredones y artículos de invierno..

Una visita de Papá Noel.

Todo lo recaudado se destinará a los paquetes de Navidad.

Festliche Produkte, Spielzeug, Nippes, festliche Kleidung, Schuhe, Weihnachtsdekorationen, aber auch Bücher, Taschen, Bettdecken und Winterartikel?

Besuch des Weihnachtsmanns.

Der Erlös dieser Aktion wird für Weihnachtspakete verwendet.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT de l’Albret