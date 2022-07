Exposition de plaques et épis de faitage Centre socio-culturel de Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Exposition de plaques et épis de faitage Centre socio-culturel de Ouistreham, 16 septembre 2022, Ouistreham. Exposition de plaques et épis de faitage 16 et 17 septembre Centre socio-culturel de Ouistreham Plaques et Epis de faitage à Ouistreham Riva -Bella du 13 au 19 septembre 2022 handicap moteur mi Centre socio-culturel de Ouistreham 25 rue des Arts, 14150 Ouistreham Riva-Bella Ouistreham 14150 Calvados Normandie

02 31 25 51 60 http://www.ville-ouistreham.fr Fort de ses 3000 visites par semaine, le Centre socioculturel de Ouistreham a trouvé son rythme de croisière. Son ouverture à toute forme de pratique artistique et citoyenne en fait un lieu privilégié pour la conduite de projets interdisciplinaires et fédérateurs. Avec les équipes qui le font vivre, salariés comme bénévoles (48), il a vocation à accompagner toutes les familles dans une démarche d’entraide et de découverte mutuelle. Déjà très investi dans la vie de la commune, le centre poursuit son développement au service des Ouistrehamais. On peut y trouver des structures comme l’école de musique intercommunale, la maison des jeunes, le relais d’assistance maternelle (intercommunal) , l’espace public numérique et des activités, des ateliers d’expression, cirque, danses (classique, contemporaine, africaine, orientale, de salons, claquettes, hip-hop), musique, arts plastiques (dessin, peinture, modelage, calligraphie), artistiques, théâtre adultes, théâtre enfants, chorales, musique africaine. A découvrir ou redécouvrir au Pavillon du 13 au 19 septembre, 20 photographies faites par les habitants à l’occasion du concours photos 2021,

2022-09-16T10:00:00+02:00

2022-09-17T18:00:00+02:00 @Jean- Luc Héluin

