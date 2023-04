Projection-débat ON SE LA RACONTE, documentaire de 60 mn, réalisé par Nassima Guessoum – VILLETANEUSE 93 Centre Socio Culturel Clara ZETKIN Villetaneuse Catégories d’Évènement: Seine-Saint-Denis

Villetaneuse

Projection-débat ON SE LA RACONTE, documentaire de 60 mn, réalisé par Nassima Guessoum – VILLETANEUSE 93 Centre Socio Culturel Clara ZETKIN, 19 avril 2023, Villetaneuse. Projection-débat ON SE LA RACONTE, documentaire de 60 mn, réalisé par Nassima Guessoum – VILLETANEUSE 93 Mercredi 19 avril, 14h30 Centre Socio Culturel Clara ZETKIN Dans le cadre de notre action « Migrants d’hier, Montreuillois d’aujourd’hui » avec le soutien de

PRÉFET DE SEINE-SAINT-DENIS

DILCRAH

ANCT

MINISTÈRE CHARGÉ DE LA VILLE

SEINE-SAINT-DENIS DÉPARTEMENT – AGIR IN SSD

FONDATION DE FRANCE Centre Socio Culturel Clara ZETKIN, 1 avenue Jean Jaurès 93430 Villetaneuse

Mecredi 19 avril à 14h30

La projection-débat sera animée par le romancier Mabrouck Rachedi Centre Socio Culturel Clara ZETKIN 1 avenue Jean Jaurès Villetaneuse Villetaneuse 93430 Quartiers Nord Seine-Saint-Denis Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-19T14:30:00+02:00 – 2023-04-19T17:00:00+02:00

2023-04-19T14:30:00+02:00 – 2023-04-19T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Seine-Saint-Denis, Villetaneuse Autres Lieu Centre Socio Culturel Clara ZETKIN Adresse 1 avenue Jean Jaurès Villetaneuse Ville Villetaneuse Departement Seine-Saint-Denis Lieu Ville Centre Socio Culturel Clara ZETKIN Villetaneuse

Centre Socio Culturel Clara ZETKIN Villetaneuse Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villetaneuse/

Projection-débat ON SE LA RACONTE, documentaire de 60 mn, réalisé par Nassima Guessoum – VILLETANEUSE 93 Centre Socio Culturel Clara ZETKIN 2023-04-19 was last modified: by Projection-débat ON SE LA RACONTE, documentaire de 60 mn, réalisé par Nassima Guessoum – VILLETANEUSE 93 Centre Socio Culturel Clara ZETKIN Centre Socio Culturel Clara ZETKIN 19 avril 2023 Centre Socio Culturel Clara ZETKIN Villetaneuse Villetaneuse

Villetaneuse Seine-Saint-Denis