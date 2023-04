ÉCLATS DE RIRE ! ou 60 ans d’humour contre le racisme en France – REMEMBEUR à VILLETANEUSE 93 Centre Socio Culturel Clara ZETKIN, 4 avril 2023, Villetaneuse.

Mémorielle, patrimoniale et ludique, cette exposition revient sur la place de la diversité et sur la dénonciation des discours racistes dans l’humour, popularisés dès les années 1960 par l’avènement de la télévision. Avec les QR codes intégrés sur chacun des panneaux, le visiteur peut voir et entendre les sketches phares évoqués..

Cette plaidoirie du rire apporte une mise à distance indispensable à une discussion et une action constructive sur l’ensemble de la thématique des discriminations, et permet de prévenir et mieux faire connaître les mécanismes d’hostilité identitaire dont les populations issues de l’immigration sont encore victimes. Une manière de lutter contre le racisme et les discriminations tout en offrant un moyen de résilience.

La médiation participative, autour de sketchs issus des archives de l’INA, fait réfléchir l’humour comme récit des tensions culturelles et sociales qui ont traversé la société, mais aussi comment l’humour devient une arme de lutte contre les discriminations et les stéréotypes, ou au contraire comment il renforce ces stéréotypes.

Du 4 au 20 avril 2023 : Centre Socio Culturel Clara ZETKIN, 1 avenue Jean Jaurès 93430 Villetaneuse

Médiation : le 12 avril à 14h30

Projection : le 19 avril à 14h30

Avec le soutien de la DILCRAH, INA, Fondation de France, l’ANCT et du Préfet de Seine-Saint-Denis

