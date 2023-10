Bourse aux oiseaux à Châtillon-sur-Loire Centre socio culturel Chatillon-sur-loire Catégorie d’Évènement: Chatillon-sur-loire Bourse aux oiseaux à Châtillon-sur-Loire Centre socio culturel Chatillon-sur-loire, 10 mars 2024, Chatillon-sur-loire. Bourse aux oiseaux à Châtillon-sur-Loire Dimanche 10 mars 2024, 08h00 Centre socio culturel Voir http://aogb.asso-web.com Venez découvrir les oiseaux présents, lors de la bourse d’automne organisée le 10 mars de 9 h à 17 h au Centre Socio-culturel de Châtillon-sur-Loire. Cette bourse est organisée par Les Amis des Oiseaux du Giennois. Centre socio culturel Place du Champ de Foire, Chatillon-sur-loire Chatillon-sur-loire [{« type »: « link », « value »: « http://aogb.asso-web.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Les Amis des Oiseaux du Giennois

Centre socio culturel
Place du Champ de Foire, Chatillon-sur-loire
Chatillon-sur-loire

