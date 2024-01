Cinema jeune public : Enzo le Croco Centre socio culturel Chatillon-sur-loire, samedi 24 février 2024.

Cinema jeune public : Enzo le Croco Une séance de cinéma avec Enzo le Croco est proposée aux enfants, le 17 février, à Châtillon-sur-Loire au Centre socio-culturel. Samedi 24 février, 12h45 Centre socio culturel

Les enfants sont attendus au centre socio-culturel de Châtillon-sur-Loire le samedi 24 février pour une séance de cinéma avec Enzo le Croco. Voici le scénario : Josh Primm emménage à New York avec sa famille. Le jeune garçon a du mal à s’acclimater à sa nouvelle vie, mais tout va changer quand il découvre dans le grenier de sa nouvelle maison, Enzo, un crocodile pas comme les autres. Ce dernier adore chanter, prendre des bains et manger du caviar. Cependant, l’amitié naissante entre Enzo et Josh est menacée par un diabolique voisin, M. Grinchois…

Centre socio culturel Place du Champ de Foire, Chatillon-sur-loire Chatillon-sur-loire

