Théâtre avec la troupe le Strapontin Centre socio culturel, 12 février 2023, Chatillon-sur-loire. Théâtre avec la troupe le Strapontin Dimanche 12 février 2023, 13h30 Centre socio culturel La troupe le Strapontin joue la pièce La chambre mandarine de Robert Thomas au CSC à Châtillon-sur-Loire Centre socio culturel Place du Champ de Foire, Chatillon-sur-loire Chatillon-sur-loire Venez passer un après-midi divertissant avec la troupe le Strapontin qui joue la pièce de Robert Thomas La Chambre mandarine. Entrée libre avec participation au chapeau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-12T13:30:00+01:00

2023-02-12T15:30:00+01:00 pixabay

