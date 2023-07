Après-midi jeux de société Centre socio-culturel Champdeniers, 19 juillet 2023, Champdeniers.

Champdeniers,Deux-Sèvres

Après-midi jeu de société ! Mercredi 19 juillet à partir de 14h, venez jouer en famille au Centre Socio Culturel de Champdeniers. Ouvert à tous et gratuit ! Jeux d’adresse, de plateaux, de réflexion, de rapidité, il y en aura pour tous les goûts ! Animé par Sébastien de l’association Magnéjoue

contact : Cindy 06.76.82.16.23 05.49.25.62.27

Adresse : Centre Socio Culturel « les Unis Vers » Place porte Saint Antoine 79220 Champdeniers.

2023-07-19 fin : 2023-07-19 . EUR.

Centre socio-culturel Place Porte Saint-Antoine

Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



? Afternoon of board games! Wednesday July 19 from 2pm, come and play with your family at the Centre Socio Culturel de Champdeniers. Open to all, free of charge! Games of skill, board games, puzzle games, speed games – there’s something for everyone! Hosted by Sébastien from association Magnéjoue

contact : Cindy 06.76.82.16.23 05.49.25.62.27

Address: Centre Socio Culturel « les Unis Vers » Place porte Saint Antoine 79220 Champdeniers

? Tarde de juegos de mesa ? Miércoles 19 de julio a partir de las 14:00 h, venga a jugar en familia al Centro Sociocultural Champdeniers. Abierto a todos y gratuito Juegos de habilidad, juegos de mesa, juegos de puzzle, juegos de velocidad… ¡hay para todos los gustos! Dirigido por Sébastien de la asociación Magnéjoue

contacto: Cindy 06.76.82.16.23 05.49.25.62.27

Dirección: Centre Socio Culturel « les Unis Vers » Place porte Saint Antoine 79220 Champdeniers

? Brettspiel-Nachmittag! ? Am Mittwoch, den 19. Juli ab 14 Uhr können Sie mit Ihrer Familie im Centre Socio Culturel de Champdeniers spielen. Offen für alle und kostenlos! Geschicklichkeitsspiele, Brettspiele, Denkspiele, Schnelligkeitsspiele – es ist für jeden Geschmack etwas dabei! Geleitet von Sébastien vom Verein Magnéjoue

kontakt: Cindy 06.76.82.16.23 05.49.25.62.27

Adresse: Centre Socio Culturel « les Unis Vers » Place Porte Saint Antoine 79220 Champdeniers

Mise à jour le 2023-07-12 par CC Val de Gâtine