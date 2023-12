Cet évènement est passé Ateliers de Noël Centre Socio-culturel Briare Catégorie d’Évènement: Briare Ateliers de Noël Centre Socio-culturel Briare, 10 décembre 2023 12:00, Briare. Ateliers de Noël Dimanche 10 décembre, 13h00 Centre Socio-culturel Des ateliers de Noël sont proposés aux enfants le 10 décembre au centre soicio-culturel de Briare de 14 h à 18 h avec au programme : maquillage, …, présence du Père Noël, stand chocolat / vin chaud / pâtisseries et le tirage de la tombola à 17 h 30. L’APEL Ecole Sainte Anne propose cet après-midi récréatif. Entrée gratuite pour les enfants de cette école et particpation de 2€ pour les autres enfants. Centre Socio-culturel Square Pierre-Armand Thiébaut, Briare Briare [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 31 26 48 »}, {« type »: « email », « value »: « ce.0451522k@ac-orleans-tours.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégorie d'Évènement: Briare

Lieu
Centre Socio-culturel
Adresse
Square Pierre-Armand Thiébaut, Briare
Ville
Briare

