Venez soutenir l’association AFM Téléthon en famille l’après-midi du samedi 25 novembre au centre socio-culturel de Briare. Au programme : promenade en petit train, maquillage, stands jeux, vente de brioches, crêpes, vin chaud. Vente de ballons également. Le lâcher de ballons aura lieu à 16 h 30. Les enfants pourront rencontrer le Père Noël à 15 h et les personnages de Barbie et de Super Mario à 15 h 30. Toutes ces animations sont proposées par la municipalité, les associations briaroises et les commercçants.

Centre Socio-culturel Square Pierre-Armand Thiébaut, Briare Briare 02 38 31 22 45 https://csc-briare.fr/ csc.services@laposte.net

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T13:30:00+01:00 – 2023-11-25T15:30:00+01:00

AFM TELETHON