Marché de Noël Centre Socio-culturel Briare, 18 novembre 2023, Briare.

Marché de Noël 18 et 19 novembre Centre Socio-culturel Voir https://www.villedebriare.fr/

De nombreux artisans seront présents en extérieur et intérieur (décoration, gastronomie …) durant deux jours sur le marché de Noël organisé par la municipalité. Animations pour enfants : manège, promenade en calèche et à poneys. Buvette – Restauration sur place.

Centre Socio-culturel Square Pierre-Armand Thiébaut, Briare

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T09:00:00+01:00 – 2023-11-18T18:00:00+01:00

2023-11-19T09:00:00+01:00 – 2023-11-19T17:00:00+01:00

