Forum des associations à Briare Centre socio-culturel Briare Forum des associations à Briare Centre socio-culturel Briare, 1 septembre 2023, . Forum des associations à Briare 1 – 10 septembre Centre socio-culturel Briare Venez rencontrer les associations briaroises lors du forum organisé au centre socio-culturel le 10 septembre, de 10 h à 18 h. Centre socio-culturel Briare Square Pierre-Armand Thiébaut, Briare [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 31 20 08 »}, {« type »: « email », « value »: « mairie@villedebriare.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-01T10:00:00+02:00 – 2023-09-01T18:00:00+02:00

2023-09-10T10:00:00+02:00 – 2023-09-10T18:00:00+02:00 FMACEN045V50999J pixabay Détails Autres Lieu Centre socio-culturel Briare Adresse Square Pierre-Armand Thiébaut, Briare Lieu Ville Centre socio-culturel Briare

Centre socio-culturel Briare https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//