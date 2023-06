Débat théâtralisé : le rôle des aidants au quotidien Centre Socio-culturel Briare Briare Catégorie d’Évènement: Briare Débat théâtralisé : le rôle des aidants au quotidien Centre Socio-culturel Briare, 15 juin 2023, Briare. Débat théâtralisé : le rôle des aidants au quotidien Jeudi 15 juin, 14h00 Centre Socio-culturel Dans le cadre du rôle des aidants au quotidien, l’Age-clic propose le jeudi 15 juin une information à travers le théâtre et différents stands, au centre socio-culturel de 14 h à 17 h. Cette animation est gratuite et ouverte à tous. Centre Socio-culturel Square Pierre-Armand Thiébaut, Briare Briare [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 38 37 51 »}, {« type »: « email », « value »: « clicdugiennois@wanadoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-15T14:00:00+02:00 – 2023-06-15T17:00:00+02:00

2023-06-15T14:00:00+02:00 – 2023-06-15T17:00:00+02:00 FMACEN045V50ADHK PIXABAY Détails Catégorie d’Évènement: Briare Autres Lieu Centre Socio-culturel Adresse Square Pierre-Armand Thiébaut, Briare Ville Briare Lieu Ville Centre Socio-culturel Briare

